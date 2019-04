Duri Vetsch betreibt eine Sportart, die am Rande der Randsportarten steht. Er ist Axt- und Messerwerfer.

Aufgewachsen ist der bärtige 33-Jährige in Bondo im bündnerischen Bergell. Die Arbeit und die Liebe haben ihn dann über das Engadin in den Kanton Thurgau geführt, wo er jetzt in Amriswil wohnt und bei der Gemeinde als Materialwart der Feuerwehr angestellt ist.

Zu seinem aussergewöhnlichen Hobby als Axt- und Messerwerfer ist er im Engadin gekommen, als er mit seinem Hund im Wald unterwegs war und zufällig eine Axt dabei hatte, mit der er auf Holzträmmel warf.

Internationale Erfolge

Sogleich war Duri Vetsch von seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten fasziniert. Er informierte sich über die Sportart, trainierte intensiv, erstellte in seinem Garten eine Wurfanlage und konnte schon bald nationale und internationale Erfolge feiern.

Duri Vetsch ist zweifacher Schweizermeister und hat die Schweiz auch schon an Europa- und Weltmeisterschaften vertreten.