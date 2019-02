Seit Jahren wogen die Diskussionen im Kanton Glarus hoch, um den Tourismusort Braunwald wirklich autofrei zu halten. Im Jahr 2016 ist ein entsprechendes Postulat der BDP teilweise überwiesen worden.

Eigentlich sollten in Braunwald so wenige Verbrennungsmotoren wie möglich verkehren. Jede Neuanschaffung ist bewilligungspflichtig. Tatsache sei aber, dass die Belastung in den letzten Jahren gestiegen ist, schreibt die Gemeinde Glarus Süd. Oft seien auch die Bewilligungsverfahren nicht eingehalten worden.

Wie bereits von der Regierung im Dezember angekündigt, will Glarus Süd dem Problem mit einem Verein Herr werden. Dieser hat unter anderem folgende Aufgaben:

Vorauswahl von passenden (Elektro-)Fahrzeugen

Organisation der notwendigen finanziellen Mittel, um die Differenz vom Verbrennungs- zum Elektromotorfahrzeug zu decken.

Vorprüfung der Anträge für Ersatzfahrzeuge

Die Gemeinde ist mit möglichen Leitern des Vereins im Gespräch, erste Sitzungen hätten stattgefunden. Die tatsächliche Gründung des Vereins und Nennung der Mitglieder soll in Kürze erfolgen, heisst es auf Anfrage. Ziel sei die Gründung auf Ende März.