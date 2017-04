Der Giraffennachwuchs ist am vergangenen Freitag in Knies Kinderzoo in Rapperswil zur Welt gekommen. Der Kleine sei gut in der Herde aufgenommen worden.

Das Giraffenbaby:

Geburt am 7. April 2017, um 20.31 Uhr, männlich

Gewicht: 80 kg

Grösse: 185 cm

Erster Stehversuch: 21.34 Uhr, erstes Trinken: 21.46 Uhr

Vater: Bobo (11-jährig), Mutter: Luana (18-jährig)

Es ist bereits die 19. Giraffengeburt im Kinderzoo und für Benjamin Sinniger von der Zoodirektion nicht die erste, die er beobachtet hat. Trotzdem sagt Sinniger im Interview mit dem «Regionaljournal Ostschweiz» von Radio SRF 1: «Es ist faszinierend, emotional und es ist unglaublich schön.» Helfen habe man der Mutter nicht müssen, der kleine sei einfach zu Boden «geplumst».

« Faszinierend, emotional und unglaublich schön. » Benjamin Sinniger

Direktion Knies Kinderzoo

Im Moment ist das Giraffenbaby noch ohne Namen, diesen dürfen die Tierpfleger bestimmen.