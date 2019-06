Am Montag beginnen die Bauarbeiten beim Bahnhof Teufen. Nach längerem Warten wurde die Bewilligung erteilt.

Am Bahnhof Teufen steigen täglich rund 1500 Personen ein und aus. Es ist einer der meist frequentierten Bahnhöfe der Appenzeller Bahnen. Das Erreichen der Züge ist im Moment nur über Hilfstritte und über ungesicherte Übergänge der Geleise möglich. Zudem ist es für Rollstuhlfahrer oder Kinderwägen nur an gewissen Bereichen möglich einigermassen bequem in die Züge einzusteigen.

Legende: Für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwagen ist das Einsteigen momentan nur an bestimmten Stellen möglich. SRF

Der Umbau erfolgt in drei Etappen: Vorarbeiten, einer Winterpause und einer Totalsperrung. Die Totalsperrung erfolgt nächstes Jahr während drei Wochen. Dort werden alle Gleisanlagen und Perrons neu gebaut. Während dieser Zeit verkehren Busse statt Züge. Bereits im Frühling 2020 sollen die Bauarbeiten am Bahnhof Teufen abgeschlossen sein. Kostenpunkt: rund 15 Millionen Franken.

Legende: 1500 Personen steigen hier täglich ein und aus. srf

Das Mittelperron wird neu überdacht, zudem wird der Bahnhof behindertengerecht. Auch wird ein drittes Gleis gebaut. Dies braucht es aufgrund des Viertelstundentakts. Seit dieser eingeführt wurde, gibt es Leerfahrten, da die Züge in Teufen wenden müssen. Das Ausweichen des wendenden Zuges führe zu Leerfahrten und unnötigen Bahnübergang-Schliessungen.