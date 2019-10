Der Schnee in den Bergen hat sich angekündigt. Mit der Umstellung auf die Winterzeit geht es dem Ende der Wandersaison entgegen. Monika Hehli, die Wirtin vom «Mesmer», hat die Sachen schon zusammengepackt. Ihr Gasthaus ist noch bis zum letzten Oktobertag offen. Dann ist Saisonschluss.

Die Lebensmittel sind aufgebraucht

Monika Hehli erzählt gegenüber SRF News, wie sie jetzt am Putzen ist, damit sie in ihrem Gasthaus Mesmer im nächsten Frühling wieder neu starten kann. Die Lebensmittel seien nach dem letzten sonnigen Herbstwochenende aufgebraucht, übriggebliebenes Brot werde in den Gefrierer gelegt und was die Wirtefamilie an Salat oder Gemüse nicht selber essen könne, das bekämen in diesen Tagen die Vögel.

Es ist, als ob man von einem Kind Abschied nehmen müsste.

«Das Haust wächst einem ans Herz», sagt Monika Hehli. Der Abschied falle schwer. Man freue sich zwar aufs Gehen, dann aber sei der letzte Moment doch immer sehr emontional.