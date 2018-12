Er macht mit Abstand die besten Panettoni der Schweiz: Pietro Cappelli. Der Bäcker aus Lipari (Italien) betreibt seit vielen Jahren in St. Gallen eine kleine Bäckerei. Seit kurzem hat der 58-jährige auch eine eigene Spezialbäckerei für Panettone in St. Gallen eröffnet. «La Fabbrica del Panettone». Vor den Weihnachtstagen ist der Stress für Pietro Cappelli besonders gross. Bis zu 2'000 Panettoni verlassen pro Tag die Backstube.

Legende: Pietro Cappelli preisgekrönter und mehrfach ausgezeichneter Panettone-Bäcker aus St. Gallen. zvg

Regelmässig heimst Cappelli für seine Panettoni Preise ab. Vor kurzem erhielt er an der Swiss Baker Trophy die Goldmedaille für seinen «Panettone di Sangallo». Und auch die «Sonntagszeitung» krönte in einem Ranking Pietro Cappelli zum besten Panettone-Bäcker der Schweiz. «Ich bin stolz aus was wir erreicht haben. Mir wurde schon früh bewusst, dass man sich in diesem Gewerbe spezialisieren muss, um zu überleben.»