Im Kanton Thurgau wohnten Ende vergangenen Jahres 275'488 Menschen. Im Vergleich zu 2017 sind das rund 2700 Personen oder 1,0 Prozent mehr. Die ständige Wohnbevölkerung ist somit erneut gewachsen, jedoch langsamer als in früheren Jahren. Noch 2012 lag die Wachstumsrate bei 1,6 Prozent.

Dass die Thurgauer Bevölkerung langsamer wachse, habe mit der Zuwanderung aus dem Ausland zu tun, sagt die Leiterin der Thurgauer Dienststelle für Statistik Ulrike Baldenweg. Vor allem die grösste Ausländergruppe im Kanton Thurgau, Personen aus Deutschland, wachse weniger stark als in den Vorjahren.

Ende 2018 lebten 22'600 Deutsche im Kanton Thurgau. Dies entspricht 520 mehr als Ende 2017. Bis vor fünf Jahren waren teilweise jährlich noch doppelt oder sogar dreimal so viele Deutsche in den Thurgau gezogen.

«Man merkt, dass in den letzten Jahren die Wirtschaft in Deutschland sehr gut gelaufen ist», sagt Ulrike Baldenweg. So hätten die Leute in Deutschland attraktive berufliche Möglichkeiten gefunden. 2018 wohnten hingegen mehr Personen aus Polen, Ungarn und der Slowakei im Kanton Thurgau.