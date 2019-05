In Schwende und Rüte gab es am Sonntag an der Bezirksgemeinde eine Grundsatzabstimmung über den Zusammenschluss der beiden Bezirke. Und sowohl Schwende als auch Rüte sagten Ja. Damit sind die beiden Bezirke jetzt gewissermassen miteinander verlobt. In einem Jahr soll möglicherweise die Hochzeit folgen.

Die beiden Bezirke haben die Verlobung beschlossen.

Denn in einem nächsten Schritt kann jetzt ein Zusammenschlussvertrag zwischen Schwende und Rüte ausgearbeitet werden. Voraussichtlich in einem Jahr wird an den Bezirksgemeinden der Vertrag zur Abstimmung vorgelegt. Sagen beide Bezirke erneut Ja, ist die Fusion der Bezirke besiegelt.

Mit 5800 Einwohnern wäre der fusionierte Bezirk in etwa gleich gross wie der Bezirk Appenzell.

Drei Vorschläge für ein gemeinsames Wappen

Die Stimmberechtigten könnten dann auch aus drei Vorschlägen ein gemeinsames Wappen auswählen. Die drei Entwürfe wurden an den Bezirksgemeinden ausgestellt. Die Stimmberechtigen hatten nach der Bezirksgemeinde die Gelegenheit, ihren Favoriten mit einem Klebepunkt zu kennzeichnen.