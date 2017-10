Die erste Attacke ist um 20.05 Uhr erfolgt, sagt Rüegg. Der Täter habe zunächst ein Paar mit Kind von hinten mit einem Beil am Postplatz attackiert. Mann und Frau wurden verletzt, das achtmonatige Baby fiel aus dem Kinderwagen. Beherzt eingreifende Passanten wurden verletzt. Mit ihrem Auto floh der mutmassliche Täter. An der Ganischastrasse verursachte er einen Selbstunfall. Er liess das demolierte Auto stehen und bewegte sich zu Fuss weiter.

An der Agrola-Tankstelle und attackierte weitere Personen, die in ihren Fahrzeugen sassen. Die Angegriffenen flüchteten in den Tankstellenshop. Die Polizei traf ihn dort an, als er einen weiteren Wagen klauen wollte. Er folgte nicht den Anweisungen der Polizei. Per Taser und Schusswaffen wurde er unschädlich gemacht. Das mutmassliche Tatwerkzeug, ein Beil, wurde sicher gestellt. Die Festnahme folgte rund eine Stunde nach der ersten Tat. Verletzt wurden fünf Frauen, zwei Männer und ein Baby, das aus einem Kinderwagen fiel.