Was ist geplant? Die Swiss Recore AG hat einen langfristigen Pachtvertrag zur Neunutzung des Chalet-Hotel «Ahorn» in Braunwald im Kanton Glarus abgeschlossen. Die Liegenschaft wird als medizinisches Therapiezentrum genutzt. Es entstehen maximal sechs Therapieplätze für Patienten mit den Diagnosen Sucht/Burnout/Trauma. Wer hinter der Swiss Recore AG steht will der Geschäftsführer Abdullah Boulad nicht sagen.

Was kostet ein Aufenhalt? Der Aufenhalt pro Woche kostet ab 45 000 Franken. Das Angebot richtet sich an eine internationale Kundschaft aus dem Mittleren Osten, Russland und Asien.

Wann wird eröffnet? Die Eröffnung ist im Frühling 2018 geplant.