Das Budget 2019 sieht einen Ertragsüberschuss von 10,4 Millionen Franken vor.

Der Steuerfuss soll unverändert bei 115 Prozent bleiben.

Die Rechnung des Kantons St. Gallen wird in diesem Jahr wahrscheinlich besser abschliessen als budgetiert. Das sagte der Finanzdirektor Benedikt Würth an einer Medienkonferenz. Es könnte einen Gewinn von beinahe 79 Millionen Franken geben. Einer der Hauptgründe sei die Gewinnausschüttung der Nationalbank. Aber auch die Steuererträge seien höher als angenommen, und zwar vor allem weil es gut 20 Millionen mehr aus der Gewinn und Kapitalsteuer gebe, so Würth vor den Medien.

Für das nächste Jahr budgetiert der Kanton St.Gallen noch mehr Steuereinnahmen. Das ist mit ein Grund dafür, dass der Kanton mit einem Ertragsüberschuss von 10,4 Millionen Franken rechnet.