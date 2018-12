Erstmals seit acht Jahren senkt die Stadt St. Gallen die Steuern

Der Steuerfuss beträgt neu 141 Prozent - 3 Prozentpunkte weniger als bis anhin

Die Steuerfusssenkung hat Ausfälle von rund fünf Millionen Franken zur Folge

Nach einer intensiven, über drei Stunden langen Diskussion war die Steuerfusssenkung beschlossene Sache. Die Bürgerlichen Parteien - SVP, FDP, CVP/EVP und Grünliberale - hatten erstmals geschlossen einen Antrag gestellt und diesem mit 36:26 Stimmen zugestimmt. Die Ratslinke - namentlich SP/Juso/PFG und die Grünen - sowie der Stadtrat hatten sich vergebens gegen die beantragte Steuerfusssenkung gewehrt.

Ab dem nächsten Jahr beträgt der Steuerfuss in der Stadt St. Gallen neu 141 Prozent. Bisher waren es 144 Prozent gewesen. Es ist die erste Steuerfusssenkung in der Stadt St. Gallen seit acht Jahren. Der tiefere Steuerfuss führt zu Ausfällen von rund fünf Millionen in der Stadtkasse.