Die neuen Sparmassnahmen Der Regierungsrat hat 52 Sparmassnahmen geplant - kleinere von ein paar tausend Franken, aber auch grössere, wie zum Beispiel die pauschale Kürzung des Sachaufwandes. Sparpotenzial sieht die Regierung aber auch bei den Zivilstandsämtern. Im weiteren steht die Schliessung von Polizeiposten zur Debatte.

Eigentlich steht es gut um die Thurgauer Finanzen. Finanzchef Jakob Stark präsentierte am Mittwoch in der Budgetdebatte im Grossen Rat ein ausgeglichenes Budget mit einem leichten Gewinn von 2,1 Millionen Franken. Weil der Kanton aber von seinen Reserven zehrt, will die Regierung 2020 eine neues Sparpaket umsetzen.