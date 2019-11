Schule in Wil will keinen Ärger wegen Weihnachtsliedern

«Go tell it on the Mountain», «Fröhliche Weihnacht überall» und das Mundartweihnachtslied «S'gröschte Gschänk» – diese drei Weihnachtslieder werden im Schulhaus Matt in Wil an der Weihnachtsfeier nicht gesungen. Grund dafür sind Reklamationen in den letzten Jahren.

Verschiedene Gründe

Die parteilose Stadträtin und Schulratspräsidentin Jutta Röösli bestätigt einen Artikel der Gratiszeitung «20 minuten», dass es Einwände zur Weihnachtsfeier von verschiedener Seite gab, von Muslimen zum Beispiel.

Aber ein Einwand habe einen ganz anderen Beweggrund gehabt: «Es gibt auch Personen, die keine Glaubenszugehörigkeit haben und ohne Religion durch's Leben gehen.»

Jutta Röösli betont, dass die Schulen trotzdem christliche Werte leben würden. So würden an der Weihnachtsfeier im Schulhaus Matt auch christliche Weihnachtslieder gesungen und entsprechende Geschichten vorgelesen oder vorgespielt.

Weglassen bringt wenig

Der Präsident der Koordinationsstelle Islamische Organisationen Schweiz, Farhad Afshar, bedauert den Entscheid, diese christlichen Weihnachtslieder zu streichen. «Weihnachten gehört auch zum Islam», das wüssten vielleicht viele Muslime nicht, «und Jesus hat einen ganz speziellen Stellenwert im Islam.»

Die Schulen von Religion zu befreien, sei nicht der richtige Weg, so Farhad Afshar. Er schlägt eher vor, in der Schule auch muslimische oder jüdische Feiertage zu feiern. Nur so würden die Kinder lernen. «Dieser Zugang wäre für die Kinder viel interessanter, als wenn man versucht, die Schule von religiösen Fragen fernzuhalten.»

Wie die Verantwortlichen der Wiler Schulen in Zukunft mit dem Thema Weihnachten umgehen wollen, besprechen sie nächstens miteinander.