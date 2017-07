Ausgangslage: Die IT-Dienstleister Abraxas und VRSG wollen fusionieren. Die Firmen bieten Informatikdienstleistungen für die öffentliche Hand an. Als Übergang ist eine Abraxas-VRSG Holding geplant. Zusammengerechnet beschäftigten die beiden Firmen rund 850 Mitarbeitende. Abraxas gehört heute je zur Hälfte den Kantonen St. Gallen und Zürich. Die VRSG gehört 130 Gemeinden und den Kantonen St. Gallen, Zürich, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden. Die grösste Aktionärin ist die Stadt St. Gallen.

Entscheid Chur: Die finanzielle Lage der VRSG sei im Moment zu kritisch, sagt Stadtpräsident Urs Marti gegenüber SRF. Zudem sehe er die Stadt Chur nicht in der Funktion, als IT-Investor zu agieren. Deshalb möchte er die Aktien im Wert von 250'000 Franken verkaufen. Als Kunde will die Stadt weiterhin die Informatik-Dienstleistunden des VRSG benutzen. Bis Ende August werde der Ausstieg definitiv entschieden. Bis dann können auch die anderen rund 130 Aktionäre der VRSG entscheiden, ob sie in der Fusion von Abraxas und VRSG mitziehen oder nicht.