Eine junge Frau besuchte am 14. August die Ochsenbar in Glarus. Am folgenden Tag spielte sie am Fussball-Grümpelturnier in Matt mit, obwohl sie bereits Krankheitssymptome aufwies, wie der Kanton Glarus in einer Mitteilung schreibt. Anfang der Woche erkrankte eine der Begleitpersonen aus der Ochsenbar und liess sich auf COVID-19 testen. Dieser Test fiel positiv aus. Gestern Donnerstag liess sich auch die junge Frau testen - das Resultat war ebenfalls positiv.

360 Personen am Grümpelturnier

Die Verantwortlichen des Contact Tracing des Kantons Glarus schickten sofort sämtliche Gäste der Ochsenbar vom Freitagabend sowie sämtliche Besucher und Teilnehmer des Grümpi Matt vom Samstag in Quarantäne. «Die Kontaktdaten des Grümpelturniers sind sehr gut erhoben», sagt Orsolya Bolla, Leiterin Hauptabteilung Gesundheit auf Anfrage. Am Turnier nahmen 357 Personen Teil. Wie viele in der Ochsenbar betroffen sind, ist nicht klar.

Einfluss auf Landsgemeinde offen

Ob aufgrund der aktuellen Ereignisse die Landsgemeinde vom 6. September durchgeführt werden kann, klärt sich nicht in der laufenden Woche. Sobald nach den Abklärungen des Contact-Tracing-Teams die Fallzahlen eruiert sind, wird der Regierungsrat die Situation analysieren und entscheiden.

Der Kanton hat drei Szenarien festgelegt. Das dritte, eine Absage der Landsgemeinde, tritt in Kraft bei «mehr als zehn nicht miteinander verknüpften, nicht lokalisierten, positiven Befunden».