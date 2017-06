Laut Statistik werden jährlich 300 Kilogramm Essen weggeworfen - pro Person. Der Verein «Restessbar» will die Lebensmittelverschwendung stoppen und hat dazu in verschiedenen Städten ein Projekt realisiert. Die Idee: Täglich werden bei Detailhändlern Früchte, Gemüse und Backwaren abgeholt, die nicht mehr verkauft werden können. Die noch geniessbaren Lebensmittel werden in einem frei zugänglichen Kühlschrank gelagert und können dort gratis abgeholt werden. Mitbegründerin Katja von Schulthess spricht im «Regionaljournal Ostschweiz» von Radio SRF über ihr Engagement.