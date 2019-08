Legende:

Der Steg am Bodensee

Die Bevölkerung will einen Uferweg, die Grundstückbesitzer wehren sich. So sieht's auch in der St. Galler Gemeinde Rorschacherberg aus. Ihre Lösung: ein Steg bauen, der an den privaten Grundstücken vorbeiführt. Der Vorschlag scheiterte an der Urne, nun sind neue Lösungen gesucht.

Gemeinde Rorschacherberg / Visualisierung