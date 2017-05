Pro und Contra Der Naturpark - eine Chance für die Region?

Naturpärke sind in der Ostschweiz rares Gut. Verschiedene Projekte sind gescheitert. So der Naturpark Neckertal im Toggenburg. Anders in Graubünden. Dort gibt es mehrere Naturpärke und den Nationalpark. Mit oder ohne Park-Label - Pro und Contra - heute Abend live im Regionaljournal Ostschweiz.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden, 17:30 Uhr; kelk