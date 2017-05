Die Schweiz hat am Sonntag deutlich Ja zum neuen Energiegesetz gesagt, am deutlichsten die Gebirgskantone mit ihren Wasserkraftwerken. Und ausgerechnet einer dieser Kantone hat deutlich Nein gesagt: Glarus mit dem grössten Pumpspeicherkraftwerk der Schweiz. Über die Gründe wird gemutmasst.

Ausstieg aus der Atomkraft und erneuerbare Energien subventionieren: 58 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben am Wochenende dazu Ja gesagt. Am deutlichsten war das Ja in den Gebirgskantonen.

So nicht im Kanton Glarus, wo mit Linth Limmern das grösste Pumpspeicherwerk der Schweiz steht. Glarus hat mit 57 Prozent Nein zum neuen Energiegesetz gesagt. Und in der Gemeinde Glarus Süd waren es mit 61 Prozent noch mehr - ausgerechnet die Heimatgemeinde des Pumpspeicherkraftwerks Linth-Limmern.