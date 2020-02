Die Spitze der Weltrangliste im Springreiten ist seit mehr als einem Jahr fest in Schweizer Hand. Nachdem während rund einem Jahr Steve Guerdat die Weltnummer 1 im Springreiten war, wurde der Jurassier zu Beginn dieses Jahres von Martin Fuchs an der Spitze der Weltrangliste abgelöst. Mit seinen 27 Jahren ist der Europameister des vergangenen Jahres aus dem thurgauischen Wängi einer der jüngsten Reiter, der es an die absolute Weltspitze geschafft.

Als Number One der Reiter genannt zu werden, macht mich schon sehr stolz.

Ein wichtiger Anteil am sportlichen Erfolg von Martin Fuchs kommt seinem Spitzenpferd «Clooney» zu. Auch deshalb ist für den erfolgreichen Thurgauer der 10. Dezember 2017 ein ganz wichtiges Datum. Kurz vor Weihnachten des Jahres 2017 kaufte nämlich Luigi Baleri den Weltklasseschimmel, um ihn künftig Martin Fuchs zur Verfügung zu stellen. Der Grundstein zum Weg an die Weltspitze war damit gelegt.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr.