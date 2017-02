Wachstum dank Digitalisierung

Die Glarner Kantonalbank setzt in einem Pionierprojekt auf Hypotheken per Mausklick. Diese Digitalisierung soll in Zukunft das Wachstum der Bank über die Kantonsgrenzen hinaus sichern. Der Anteil digitaler Hypotheken beträgt laut GLKB-CEO Hanspeter Rhyner rund 20 Prozent. Der Heimmarkt Glarus sei dabei immer noch führend.