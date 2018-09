Was ist ein digitales Stellwerk? Bei den heutigen Anlagen werden die Weichen und Bahnübergänge von einem Technikraum aus gesteuert, der sich in der Nähe der Aussenanlagen der Appenzeller Bahnen befindet. Die Rechner sind physisch vor Ort. Bei der neuen Lösung sind die Rechner in einem gesicherten Technikraum, in diesem Fall von Siemens in Wallisellen. Das Stellwerk wird über ein öffentliches Datennetz betrieben.

Kann das System manipuliert werden? Einen hundertprozentigen Schutz vor Hacker-Angriffen gibt es nicht. Die Datenverbindung zwischen St. Gallen und Wallisellen ist aber mit Krypto-Boxen gesichert, also mit Geräten, die die Informationen verschlüsseln.

Warum eignet sich die Neubaustrecke in der Stadt St. Gallen? Auf der Strecke in St. Gallen wurde die neuste Technik verbaut, die über die nötige Kommunikationsschnittstelle verfügt. Zudem finden im September Testfahrten mit den neuen Stellwerken und Rollmaterial statt, so dass unter realen Bedingungen getestet werden kann, ohne den Betrieb einzuschränken. Die Erkenntnisse des Versuchs laufen in die Weiterentwicklung. Bis digitale Stellwerke in Gebrauch sind, dürfte es noch ein paar Jahre dauern.