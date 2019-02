Als Chefanimator von Steven Spielbergs «Dreamworks» ist Simon Otto aus Gommiswald/SG massgeblich am Erfolg der Animationsfilme «Drachenzähmen leicht gemacht» verantwortlich. Derzeit läuft der dritte Teil in den Schweizer Kinos. Simon Otto, der im Kanton St. Gallen aufwuchs, hat die Drachen der Filmreihe entworfen: «Ich wollte etwas spezielles schaffen. Ich habe sie in Anlehnung an mein Büsi sehr katzenartig gezeichnet.»

Legende: Simon Otto, der St. Galler Chefzeichner von Steven Spielbergs «Dreamworks», hat die Drachen des Filmhits «Drachenzähmen leicht gemacht» entworfen. Swissinfo.ch

Zeit für Veränderung

Simon Otto lebt seit Jahren in Los Angeles. Der gebürtige St. Galler arbeitet über 20 Jahre für die Animationsfirma «Dreamworks» in Hollywood. Nun hat er genug: «Ich freue mich, dass der dritte Teil sehr erfolgreich ist. Ich möchte mich nun aber der Regie von anderen Filmprojekten widmen», sagt der Hollywoodstar aus dem beschaulichen Gommiswald im Kanton St. Gallen. Simon Otto gilt als der erfolgreichste Schweizer in Hollywood. 2015 war er mit dem Streifen «Drachenzähmen leicht gemacht 2 2» für den Oscar nominiert als «Bester Animationsfilm».

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr, zuers