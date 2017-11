Elektro-Autos sind noch immer stark in der Minderheit. Die grosse Mehrheit der Autos ist nach wie vor mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet und läuft mit Benzin. Doch das soll sich schon bald ändern. Die Zukunft des Elektromotors sei spektakulär, sagt der St. Galler Ingenieur Josef Brusa.

In Sennwald im St. Galler Rheintal steht die Brusa Elektronik AG. Josef Brusa, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Brusa AG: «Mit unserer Forschung vor über 30 Jahren waren wir die Geburtshelfer des Elektroautos.» Der 60-jährige Firmengründer hat mit seinen Forschern vor Jahren beispielsweise den Hybrid-Synchron-Motor erfunden. Dieser verbindet zwei verschiedene Elektromotorsysteme miteinander und beseitigt damit die Nachteile, die jeder Motor für sich alleine aufwies.

Internationale Kunden

Zu den Kunden von Josef Brusa gehören grosse internationale Automobil-Hersteller wie VW, Volvo, Porsche oder Audi. Brusa setzt mit seinen Innovationen auf Nachhaltigkeit. Dass heute noch 80% der Energie aus Kohle, Öl und Gas gewonnen wird, ist für den 60-jährigen Ingenieur aus dem St. Galler Rheintal ein Unding: «Das darf nicht sein. Das gibt mir echt zu denken.»

Die Mobilität wird elektrisch

Bis 2035 also schon in 18 Jahren werde es auf dem Markt nur noch Elektro-Autos geben, prognostiziert Josef Brusa. Ein E-Auto bringe die Energie viel besser aufs Rad als ein Verbrennungsmotor. Dadurch könnte man den Gesamt-Energieaufwand in der Schweiz um rund einen Viertel senken.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr