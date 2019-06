Rund 70‘000 Turnerinnen und Turner aus fast 2400 Vereinen haben in den vergangenen zwei Wochen am Eidgenössischen Turnfest in Aarau teilgenommen. Mit der Schlussfeier ist das Fest am Sonntag zu Ende gegangen.

An der Schlussfeier wurden auch die 29 Turnfestsieger geehrt – darunter auch Ostschweizerinnen und Ostschweizer: Vivian Tiefenthaler von der Gymnastik-Gruppe Kreuzlingen holte den Sieg in der Kategorie «Gymnastik Einzel Aktive».

In der Kategorie «Turnwettkampf Aktive Frauen» teilen sich den Titel die Thurgauerin Lea Aschmann vom STV Illhard-Sonterswil und die Schwyzerin Corina Obrist.

Der STV Niederwil aus dem Kanton St. Gallen trug sich gleich zweimal in die Siegerliste ein – und zwar in den Kategorien «Vereinswettkampf Frauen/Männer 3-teilig, 1. Stärkeklasse» und «Vereinswettkampf Senioren 3-teilig, 1. Stärkeklasse».