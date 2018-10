Vieles deutet darauf hin, dass die Ständeratspräsidentin am Dienstag bekannt gibt, ob sie für den Bundesrat kandidiert.

Karin Keller-Sutter lädt am Dienstag um 15 Uhr zu einer Medienkonferenz in ihrer Heimatstadt Wil ein. Die Art und Weise der Medienmitteilung, welche die St. Galler FDP am Montagabend versendet hat, deutet darauf hin, dass es sich um eine Bekanntgabe handelt, die für die ganze Schweiz von Bedeutung ist: Das Kommuniqué ist zuerst auf Französisch, anschliessend auf Deutsch verfasst.

FDP erkundigt sich über Wahltermin

Wie der Geschäftsführer der FDP des Kantons St. Gallen zudem auf Anfrage von SRF sagt, habe sich die Partei bei der Staatskanzlei erkundigt, wann allfällige Ersatzwahlen für den Ständerat stattfinden würden. Dies deutet darauf hin, dass die St. Galler FDP Karin Keller-Sutter als Bundesratskandidatin vorschlägt und ihr am 5. Dezember auch gute Wahlchancen zuschreibt.

Keller-Sutter ist Kronfavoritin

Seit der Rücktrittsankündigung von FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann gilt Karin Keller-Sutter als Kronfavoritin der Freisinnigen. Bezüglich einer Bundesratskandidatur machte die Ständeratspräsidentin bisher keine klaren Äusserungen.