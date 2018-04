Die Rapperswil-Jona Lakers wollen zurück in die National League

Am Donnerstag beginnt die Best of Seven-Serie der Ligaqualifikation gegen den EHC Kloten. Vieles spricht für einen Aufstieg. Die Rapperswil-Jona Lakers...

... haben in dieser Saison mit Lugano, Zug und Davos schon drei Teams aus der National League besiegt.

... haben den Cup mit einem Finalsieg gegen den HC Davos gewonnen und sind Meister der Nationalliga B.

... haben in dieser Saison schon 46 Partien gewonnen.

... verfügen über ein Team mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern mit dem Trainer Jeff Tomlinson an der Spitze.