Am 10. Mai beginnt in Bratislava in der Slowakei die Eishockey-WM. Mit dabei ist die Nati aus der Schweiz, Silbermedaillengewinnerin 2018 in Dänemark.

Testspiele in der Ostschweiz

Fit macht sich die Nati – darunter auch mehrere NHL-Stars wie Roman Josi, Nico Hischier oder der Ostschweizer Kevin Fiala – auch in der Ostschweiz. So wurde in Weinfelden eine Woche lang trainiert und die beiden letzten Testspiele gegen Lettland werden in den Stadien in Herisau und in Weinfelden ausgetragen – beide vor ausverkauften Rängen.

Den beiden Clubs - HC Weinfelden und SC Herisau - brachten diese Anlässe nicht nur Einnahmen, sondern auch zusätzliche Popularität.

Kevin Fialas Heimspiele

Besonders motiviert zeigt sich der aus Zuzwil im Kanton St. Gallen stammende Kevin Fiala, der bei den Minnesota Wild in den USA unter Vertrag steht. Er freut sich, vor Freunden und seiner Familie zu spielen und will sein bestes Eishockey zeigen. Im Final an der letzten WM gegen Schweden hatte Fiala eine gute Torchance verpasst. An der diesjährigen WM soll ihm das nicht mehr passieren.