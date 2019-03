Am 31. Juli 2007 wurde die fünfjährige Ylenia beim Hallenbad Appenzell entführt und anschliessend als vermisst gemeldet. Am Tag darauf fand die Polizei die Leiche von Urs Hans von Aesch, einem in Spanien lebenden Auslandschweizers, welcher Selbstmord begangen hatte. DNA-Untersuchungen ergaben, dass sich Ylenia im weissen Kastenwagen von Urs Hans von Aesch aufgehalten hat. Nach einer wochenlangen Suche wurde das Mädchen schliesslich am 15. September 2007 tot in einem Waldstück bei Oberbüren im Kanton St. Gallen aufgefunden.