Die Statistik ist ein Teilgebiet der Mathematik. Es geht dabei um Zahlen, die zueinander in Verbindung gebracht werden um Aussagen zu ermöglichen, «Geschichten zu erzählen», sagt die Thurgauer Kantonsstatistikerin Ulrike Baldenweg. Die älteste Schweizer Datenreihe stammt von 1850, es ist die Volkszählung, die alle zehn Jahre stattfindet. Auch andere Daten finden den Weg in die Statistik, immer häufiger Zahlen aus dem Internet.

Gute Noten für die öffentliche Verwaltung

Wichtig sei es deshalb, dass man sich Gedanken zum Ursprung der Zahlen mache, denn nicht mit allen Zahlen könnten verlässliche Aussagen gemacht werden. Den Statistiken von Bund und Kantonen gibt Ulrike Baldenweg gute Noten. Bauchschmerzen bereitet der studierten Volkswirtin, wenn Daten für politische Zwecke manipuliert werden – wenn zum Beispiel eine Grafik irreführend dargestellt wird.

An der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik in der Karthause Ittingen treffen sich in diesen Tagen rund 200 Statistiker aus der ganzen Schweiz. Im Fokus stehen dabei die «digitale Transformation» und die Optimierung in der Datenbeschaffung.