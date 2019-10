Der TV Waldstatt hat sich mit Larissa Müller und Chiara Lenzo auf das Rhönrad spezialisiert und ist damit erfolgreich.

Ein Rhönrad besteht aus zwei Reifen mit einem Durchmesser zwischen 130 und 245 cm, die durch Sprossen verbunden sind. Einer der wenigen Ostschweizer Vereine, die das Turnen im Rhönrad pflegen, ist der TV Waldstatt. «Die Schwierigkeit am Rhönrad ist, dass sowohl das Gerät als auch der Turner in Bewegung sind», sagt Larissa Müller.

Legende: SRF Fritz Bischoff

Weltklasseniveau

Im Appenzeller Turnverein ist Larissa Müller eine der treibenden Kräfte. Die 27-jährige Sportlehrerin fand als Kind Spass und Freude am Rhönrad. Sie betrieb die Sportart und bildete sich an Kursen weiter. Heute ist sie Trainerin und dies mit Erfolg. Im vergangenen Jahr qualifizierte sich mit Chiara Lenzo nämlich erstmals ein Mitglied des TV Waldstatt für eine Weltmeisterschaft.

Die 17-jährige schwärmt von der Vielseitigkeit und Besonderheit des Rhönrades. «Es ist eine Ganzkörpersportart. Man braucht Bewegung, Kraft und Spannung», sagt Chiara Lenzo. Ihr grosses Ziel ist es, auch im kommenden Jahr an den Weltmeisterschaften in New York die Schweiz vertreten zu dürfen.