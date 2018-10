Nach Tötungsdelikt in Frauenfeld fasst Polizei Tatverdächtigen

Nachdem in einer Frauenfelder Wohnung eine leblose Frau gefunden wurde, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde verhaftet.

Die Umstände der Tat sowie die Identität des Opfers sind noch nicht bekannt.

Am frühen Dienstagabend wurde in einer Wohnung in Frauenfeld eine leblose Person gefunden. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, habe vor Ort nur noch der Tod der Frau festgestellt werden können. Es werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen.

Die anschliessend eingeleitete Fahndung nach dem möglichen Täter war wenige Stunden später erfolgreich. Im Kanton Zürich wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger durch die Kantonspolizei Zürich festgenommen. Die genauen Umstände der Tat sowie die Todesursache werden nun geklärt. Auch die Identität des Opfers ist noch nicht bekannt.