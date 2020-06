Manuel Gerber ist 15 Jahre alt, Leichtathlet und stammt aus Andwil im Kanton St. Gallen. Wie andere talentierte Sportlerinnen und Sportler hat auch er Träume und Vorstellungen, wenn es um die Entwicklung seiner hoffentlich erfolgreichen Sportlerkarriere geht. Zum Abschluss seiner obligatorischen Schulzeit setzte sich Manuel Gerber im Rahmen einer Projektarbeit mit seiner Karriere auseinander.

«Mir ging es darum aufzuzeigen, was es bedeutet, Spitzensport zu betreiben», sagt Gerber. Bei seinen Recherchen habe er festgestellt, dass auch ausserhalb des Sportbereichs einige Faktoren zusammenpassen müssen – beispielsweise die Finanzierung. «Spitzensport ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell anspruchsvoll», so Gerber.

Aber auch die Belastung durch neun wöchentlichen Trainings, Trainingslager und den Besuch der Sportschule Appenzellerland in Teufen sind gross. Trotzdem will Manuel Gerber den Spass und die Freude an der Leichtathletik erhalten, um sein grosses Ziel, die Teilnahme an den olympischen Jugend-Sommerspielen 2022 im afrikanischen Senegal, zu erreichen.