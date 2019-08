Die Ausserrhoder Regierung will den Tourismus mit einem neuen Hotel ankurbeln. Möglich machen sollen das Bundesgelder.

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat das Umsetzungsprogramm der «Neuen Regionalpolitik - NRP» des Bundes für die Jahre 2020-2023 genehmigt. Der Kanton setzt dabei auch auf eine Wachstumsstrategie im Tourismus. Neu wird auch wieder die Förderung kantonaler Projekte möglich.

Legende: Ein neues Hotel soll dem Tourismus im Appenzellerland Auftrieb geben. Keystone

Der zuständige Regierungsrat: «Wir wollen unter anderem den Tourismus mit einem neuen Hotel ankurbeln.» Ein ähnliches Projekt in Waldstatt ist vor kurzer Zeit gescheitert. Nun nimmt die Regierung also einen neuen Anlauf.

Standort noch unbekannt

Mit dem Umsetzungsprogramm 2020-2023 beantragt der Kanton beim Bund einen à-fonds-perdu-Beitrag von 800‘000 Franken für kantonale sowie interkantonale Projekte. Der Kanton verpflichtet sich dabei, Projekte und Initiativen mindestens im gleichen Ausmass wie der Bund zu unterstützen. Zudem werden 4 Millionen Franken Bundesdarlehen für touristische Infrastrukturprojekte beantragt. Mit einem Teil dieses Darlehens will die Ausserrhoder Regierung also den Bau eines neuen Hotels im Kanton unterstützen. Wo das Hotel stehen soll und wer als Investor in Frage kommt, ist noch offen.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 06.32; zuers