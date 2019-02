Patrick Ziltener ist Professor für Soziologie und Privatdozent an der Uni Zürich. Er doziert auch in St.Gallen und Innsbruck. Er ist 51 Jahre alt und in St. Gallen geboren. Ziltener hat hier in den 80er-Jahren die Grüne Partei aufgebaut.

Die nationale Politik nimmt das Umweltthema zu wenig ernst.

Die Motivation für Ziltener, Ständerat zu werden: «Die nationale Politik nimmt das Umweltthema zu wenig ernst. Deshalb ist es wichtig, grüne Themen zu forcieren.» Ziltener hat unter anderem beim Staatssekretariat für Wirtschaft gearbeitet. Er kenne von da die politischen Begebenheiten in Bundesbern gut. Er ist einer von sieben Kandidatinnen und Kandidaten, die für den Kanton St. Gallen in den Ständerat wollen.