Zwei Runden stehen noch aus in der Super League. Die Positionen sind bezogen. Nach einer kleinen Baisse mit zwei Niederlagen musste der FC St. Gallen zuletzt YB an sich vorbeiziehen lassen. Im Meisterrennen besitzen die Ostschweizer mit fünf Punkten Rückstand auf den Leader nur noch Aussenseiterchancen. Trainer Peter Zeidler hat dies akzeptiert. «Wir können das nicht mehr ändern», sagt er.

Noch besteht Hoffnung

Noch ist der FC St. Gallen ist der FC St. Gallen aber im Titelrennen. Damit das so bleibt, muss am Freitagabend im letzten Heimspiel gegen Xamax ein Sieg her. Obwohl die Westschweizer bereits als Absteiger feststehen, unterschätzt Peter Zeidler er den Gegner nicht. «Xamax wird nochmals alles geben», ist er sich sicher.

Damit der Titeltraum am Freitagabend nicht ausgeträumt ist, braucht es gleichzeitig auch eine Niederlage von YB gegen Sion. Dann hätten es die Ostschweizer wieder selbst in den Händen: mit einem Sieg gegen YB am Montag in Bern könnten sie den Kübel nach 20 Jahren wieder in die Ostschweiz holen. Zeidler: «Es wird schwer, aber wir haben das Zeug dazu.» Gedanken an das Spiel in Bern verschwenden er und seine Mannschaft freilich zurzeit keine. Denn die Devise sei klar, so der Trainer: «Volle Konzentration auf das Spiel gegen Xamax.»

Stadt erlaubt Titelfeier light

Weiterhin an den Meistertitel glaubt auch die Stadt St. Gallen. Der Stadtrat hat nämlich beschlossen, dass Gastronomiebetriebe für den Fall, dass der FC St.Gallen Schweizermeister wird, eine kostenlose Bewilligung zur Verlängerung der Öffnungszeiten bis 3.30 Uhr beantragen können. Die Verlängerung der Öffnungszeiten gilt für die Innen- und Aussenbereiche der Gastronomiebetriebe. Die Massnahmen von Bund und Kanton zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie gelten weiterhin. Der Stadtrat appelliert an die Fans, die Abstands- und Verhaltensregeln einzuhalten und Menschenansammlungen zu vermeiden.