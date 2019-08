Die Veranstalter der Freiluftveranstaltungen am letzten grossen Festivalwochenende in der Ostschweiz haben Wetterglück.

Wer am Wochenende unter freiem Himmel eine Veranstaltung besuchen will, hat die Qual der Wahl. Die Veranstalter von Sportanlässen, Openairs und Klassikkonzert buhlen ums Publikum. Einige Veranstaltungen sind ausverkauft.

Legende: Am Summerdays in Arbon ist für einmal der Samstag ausverkauft. zvg / Summerdays, Julius Hatt

Die Veranstalter des Summerdays in Arbon haben mit einem Schweizer-Programm am Samstag den Nerv der Zeit getroffen. Die Tickets für den Samstag waren schnell verkauft. Der Freitag ist im Gegensatz zu den Vorjahren nicht ausverkauft.

Vom Wasser aus Musik hören

Besonders ist am Summerdays in Arbon, dass das Festival von vielen Bootsbesitzern vom Wasser aus mitverfolgt wird.

Legende: Chöre und Arien aus vier Pucchini-Opern werden im Hof Wil aufgeführt. zvg / Classicopenair Wil

Dem Wiler Classicopenair steht das zweite Konzertwochenende bevor. Nach windigen, leicht verregneten und sonnigen Vorführungen am vergangenen Wochenende, dürfte das Wetter dieses Wochenende voll mitspielen. Inszeniert werden Auszüge aus den Opern «Le Villi», «Tosca», «Tourandot» und «Madame Butterfly».

Legende: Das Clanx in Appenzell ist ausverkauft. zvg / Clanx

Das Appenzeller Clanx Festival ist zum fünften Mal in Folge ausverkauft. Am Festival sind alle Altersgruppen vertreten. Das Essensangebot ist für ein Festival besonders: Es wird alles aus regionalen Produkten frisch gekocht.

Legende: Im Oberthurgau sind viele Strassen für den allgemeinen Verkehr gesperrt. zvg

Auf einem Rundkurs von Horn über Arbon nach Romanshorn und Amriswil zurück nach Horn sind Hunderte von Velofahrer und Skatern unterwegs. Der Anlass hat Volksfestcharakter. Die ersten Velofahrer starten um zehn Uhr. Um 17 Uhr werden die Strassen wieder den Autos übergeben.

Legende: Das Openair Glarus will ein breites Publikum ansprechen. zvg

«Wir haben ein ziemlich gemischtes Programm, und versuchen so die Leute in der Region anzusprechen», heisst es beim «Sound of Glarus».