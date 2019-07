Im Sommer werden in den Rebbergen die überzähligen Blätter in der Traubenzone abgepflückt. Das «Auslauben» ist wichtig.

Derzeit findet in Vevey das grösste Weinfest der Schweiz statt. Aus diesem Anlass zeigen wir, welche Arbeiten ein Winzer über das ganze Jahr zu erledigen hat. Auf dem Weingut Herzog in Thal (SG) steht in den Rebbergen derzeit das «Auslauben» an.

Legende: Winzer Christian Herzog befreit die Traubenzone der Reben von Blättern. SRF/Sascha Zürcher

«Wir reissen in der Traubenzone die Blätter ab. So kann die Weintraube gut reifen. Ausserdem schützt dieser Vorgang die Reben vor gefährlichen Pilzkrankheiten», sagt der St. Galler Winzer Christian Herzog.

Pflanzenschutzmittel

Beim «Auslauben» versuchen die Winzer eine optimale Laubwand zu erziehlen, damit möglichst viel Assimilationsfläche zur Verfügung steht. Diese ermöglicht der Weintraube eine gute Reifung.

Legende: Zur Zeit sind die Weintrauben nach der Blüte so gross wie ein Griesskorn. SRF/Sascha Zürcher

Gleichzeitig werden die Reben auch gegen Krankheiten wie Mehltau gespritzt. «Ohne Pflanzenschutzmittel geht es nicht. Aber wir sind gut geschult und spritzen nur so viel wie nötig», sagt Winzer Christian Herzog. Übrigens darf das «Auslauben» nicht zu früh oder zu spät gemacht werden. Sonst erleiden die Weintrauben später einen Sonnenbrand.