Wann wird ein Wein filtriert und wann nicht? Winzer Christian Herzog erklärt das Vorgehen in seinem Weinkeller in Thal.

Im Vorfeld der Fête des Vignerons, dem grössen Winzerfest der Schweiz, das im Sommer in Vevey stattfindet, blicken wir einem einheimischen Winzer über die Schulter. In diesen Tagen wird auf dem Weingut Herzog in Thal/SG der Weisswein filtriert. Bei der Filtration wird der Wein rein und klar.

Legende: Links ein Glas mit Wein, der bereits filtriert wurde, rechts das Glas mit dem noch trüben und unfiltrierten Wein. SRF/Sascha Zürcher

Nicht alle Weine werden filtriert

In den letzten Jahren sind viele Winzer dazu übergegangen, die prestigeträchtigen Rotweine unfiltriert abzufüllen. Auch auf dem Weingut Herzog erleben nicht alle Weine eine Filtration, wie Winzer Christian Herzog erklärt: «Rotweine, die zwei Jahre im Holzfass reifen, erhalten ganz natürlich eine Stabilität. Hier kann auf die Filtration verzichtet werden.»

Legende: Christian Herzog füllt ein Glas unfiltrierten Wein in ein Glas ab. SRF/Sascha Zürcher

