Die Fluglinie People’s Airline will sich künftig auf ihr Angebot am Flughafen St. Gallen-Altenrhein fokussieren. Von dort sollen weiterhin Flüge nach Wien und an verschiedene Ferienorte angeboten werden. Ferienflüge ab den Flughäfen Memmingen, Bern, Salzburg und Wien werden hingegen nicht mehr angeboten, teilt die Fluggesellschaft am Dienstagabend mit.

Ein Flugzeug weniger

Der Grund für diesen Schritt seien «anspruchsvoller werdende Rahmenbedingungen», unter welchen die nun gestrichenen Ferienflüge nicht mehr rentabel durchgeführt werden können. Das Flugzeug, das für die wegfallenden Flüge eingesetzt wurde, werde ab Ende Jahr nicht mehr Teil der Flotte sein. Der Abbau bei People’s Airline hat zur Folge, dass fünf Mitarbeitende entlassen werden.