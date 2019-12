Mehr aus dieser Rubrik

Seit rund eineinhalb Jahren sitzt Nicolo Paganini für die St. Galler CVP im Nationalrat. In den letzten Wochen wurde er immer wieder als möglicher Fraktionspräsident gehandelt. Jetzt aber sagt er gegenüber dem Regionaljournal Ostschweiz von Radio SRF, er verzichte auf eine parteiinterne Kandidatur für dieses Amt.

Ich will nicht Berufspolitiker werden.

Mit der Übernahme des Fraktionspräsidenten würde er quasi zum Berufspolitiker, sagt Paganini. Das aber wolle er nicht.

Wirtschaft und Politik

Paganini, der sein Amt als Olmadirektor aufgibt, will sich zwar vermehrt seinem Nationalratsamt widmen. Er will aber auch offen sein, für neue Aufgaben in der Wirtschaft. Dies will er sich mit einer Kandidatur nicht verbauen.

Bis heute Montag Abend läuft innerhalb der CVP die Anmeldefrist für das Fraktionspräsidium in Bern. Interesse bekundet hat schon Leo Müller aus Ruswil (LU).