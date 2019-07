Die Lebensgeschichte der rumänischen Zirkusartistin Josefina Tanasa, geboren 1940, liest sich wie ein Abenteuerroman. Als Kind einer Arbeiterfamilie kam sie zum Zirkus und heiratete einen Clown. Verfolgt von der Diktatur in Rumänien gelang der Familie 1966 mit Hilfe von Rolf Knie senior die Flucht in die Schweiz, wo sie eine international gefeierte Artistin wurde.

Legende: Auch in Madrid feierte die Haar-Zirkus-Artistin aus Rumänien grosse Erfolge. zvg

Josefina Tanasa war eine der berühmtesten Zirkusartistinnen der

Welt. Bekannt wurde sie für ihren Zopfhang: «Miss Josephine» liess

sich an den Haaren unter die Zirkuskuppel ziehen, um in luftiger

Höhe zu jonglieren.

Legende: Josfina Tanasa schwebte nur an ihren Haaren am Trapez und begeisterte das Publikum. zvg

Dem Rorschacher Autor Richard Lehner hat die heute 79-Jährige ihre Lebensgeschichte erzählt. Dabei wusste er lange nicht, dass in seiner Nähe ein Weltstar lebt. Herausgefunden hat er es durch Zufall. Als sie sich um die Jahrtausendwende zur Ruhe setzte, liess sich Josefina Tanasa erst in Altenrhein, später in Rorschach nieder. Seit Kurzem lebt sie in einem St. Galler Altersheim.

Legende: Richard Lehner stiess per Zufall auf die ehemalige Zirkusartistin Josefina Tanasa und ihre spannende Lebensgeschichte. SRF/Sascha Zürcher

Bei seinen Recherchen konnte der Autor aus dem Vollen schöpfen. Die rumänische Artistin hat alles über sich, ihre Familie und ihre Karriere gesammelt und behalten. Josefina Tanasa wurde 1940 in Rumänien als Kind von Arbeitern geboren.

Legende: In den 1970er-Jahren war die Haar-Artistin Josefina Tanasa in fast jedem Zirkus der Welt eine grosse Attraktion. zvg

Früh kamen sie und ihre Geschwister mit dem Zirkus in Kontakt und fanden dort einen Broterwerb. Im rumänischen Staatszirkus lernte sie ihren Mann, den Clown Tandarica Veteranyi, kennen, der eine Tochter in die Ehe brachte. 1962 kam die gemeinsame Tochter Monica zur Welt, die später als Aglaja Veteranyi mit ihrem Roman «Warum das Kind in der Polenta kocht» bekannt wurde.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr; zuers