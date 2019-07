Nebst rund 1300 Bergführern üben in der Schweiz knapp 40 Frauen diesen Beruf aus. Nun wurde ihnen ein Buch gewidmet.

Frauen am Berg

Die Thurgauer Autorin, Texterin und Journalistin Daniela Schwegler hat zwölf Bergführerinnen porträtiert. Ihr neues Buch «Himmelwärts» erscheint am 31. Juli.

Legende: Die Thurgauerin Daniela Schwegler stellt im Radiostudio in St. Gallen ihr neues Buch vor. SRF/Sascha Zürcher

Knapp 40 Frauen zählt der Schweizer Bergführerverband. Und rund 1300 aktive Männer. 1986 erhielt Nicole Niquille als erste Frau das Schweizer Diplom als Bergführerin. Daniela Schwegler: « Es war nicht einfach für die Pionierin damals in einem Land, in dem fünf Jahre zuvor erst die Gleichstellung der Geschlechter in der Verfassung verankert worden war. »

Bekannte und unbekannte Bergfrauen

Zwölf Frauen - darunter die bekannte Bergführerin und Extrembergsteigerin Evelyne Binsack ebenso wie Bergführerinnen aus Graubünden und Appenzell Ausserrhoden - werden vorgestellt.

Legende: Bergführerinnen auf einer Gletscherzunge. Christian Jaeggi

Sie alle erzählen in diesem Buch von der Leidenschaft, die sie antreibt: Ihre Liebe zu den Bergen weitergeben, nicht nur sportliche, sondern auch persönliche Träume verwirklichen und nebenbei mit Vorurteilen aufräumen.

Legende: Bergführerinnen müssen auch mit dem Pickel im Eis sicher sein. Christian Jaeggi

Das Buch über 12 Bergführerinnen «Himmelwärts» von Daniela Schwegler ist ab dem 31. Juli im Buchhandel erhältlich.

SRF1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr; zuers