Viel Pech für die Betreiber des Skigebiets Flumserberg im Sarganserland im Kanton St. Gallen. Gleich zweimal hintereinander fiel am Samstag der Strom aus: Die Bahnen und Skilifte standen still. Wintersportler mussten auf den Sesselliften frieren und ausharren. Der Grund für den Stromunterbruch: Ein lokales Elektrizitätswerk im Sarganserland fiel aus.

Legende: Der Stromausfall verursachte grosse Warteschlangen an den Ticketschaltern im Skigebiet. SRF

Entschädigung für Wintersportler

Zwei Stromausfälle an einem Tag. Weil am Samstag viele Wintersportler Geduld haben mussten und zum Teil in der Kälte warten und auf den Sesselliften frieren mussten, zeigen sich die Bergbahnen Flumserberg kulant: Die Wintersportler erhalten als Entschädigung die Hälfte des Ticketpreises zurück. Wegen des Stromausfalls gab es lange Wartezeiten im Skigebieten, weil die Kassen ohne Strom nicht funktionierten.