St. Galler Fischereizentrum Für bedrohte Fische und Krebse

Heute, 17:05 Uhr, aktualisiert um 20:18 Uhr

In Steinach wurde am Donnerstag das neue Fischereizentrum des Kantons St. Gallen eröffnet. In der Fischzuchtanlage werden bedrohte Fisch- und Krebsarten gezüchtet und später ausgesetzt.

Bild in Lightbox öffnen. Der Kanton St. Gallen sei gesetzlich verpflichtet, bedrohte Arten zu schützen und zu fördern, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Deshalb sei das neue Fischereizentrum gebaut worden. Der Hintergrund: Etwa die Hälfte der in der Schweiz heimischen Fisch- und Krebsarten sind bedroht oder bereits ausgestorben. « In uns allen steckt ein Stück Fisch » Marc Mächler

Regierungsrat Weitere Aufgaben seien die Überwachung des Fischereibetriebs, die Überwachung und die Sicherung der Fischbestände bei Baustellen-Abfischungen oder Gewässerverschmutzungen. Der Neubau in Steinach ersetzt die Fischzuchtanlage in Rorschach. « Es geht auch darum, den Beruf des Berufsfischers zu erhalten » Bruno Damann

Regierungsrat Nebst der neuen Fischzuchtanlage sind auch ein Seewasserpumpwerk und eine Bootsanlegestelle im Hafen von Steinach realisiert worden. Die gesamten Anlagekosten betragen 12,4 Millionen Franken, an denen sich der Kanton mit knapp 11 Millionen beteiligte.

SRF 1, Regionaljournal Ostchweiz, 06:32 Uhr; sda/wehm