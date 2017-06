1,5 Millionen Menschen in der Schweiz haben psychische Probleme. Wer die Krise überwunden hat, muss sein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Wieder Fuss zu fassen im alltäglichen Leben ist schwer, denn die Krankheit hat verändert. Es wird zur Belastungsprobe auch für die Angehörigen. Hilfe bietet unter anderem die VASK, die Vereinigung Angehöriger psychisch Kranker. Die Kantonal-Sektionen führen regelmässig Informationsveranstaltungen durch.

So findet am Samstagvormittag, 24. Juni, im Kino Cinetreff Herisau eine Podiumsveranstaltung zum Thema «Darf ich anders sein?» statt.