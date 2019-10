Der FC Wil ist in der Challengue League gut in die Meisterschaft gestartet und liegt aktuell auf dem 3. Platz. Am Sonntag ist der FC Aarau in Wil zu Gast. Bezugnehmend darauf, dass der Kanton Aargau gemeinhin auch als «Rüebliland» bezeichnet wird, steht die Partie unter dem Motto «Wir knacken die Rüebliländer». Dass der Kanton Aargau ursprünglich gar kein «Rüebliland» ist, sondern weit mehr ein Rüben- und Räbenland stört die Affiche kaum. Eines aber ist unbestritten, die Spieler des FC Wil lieben Rüebli – in roher und gekochter Form über alles.