800 Demonstranten am Friedensweg in Kreuzlingen

Traditionell findet seit 1988 am Bodensee ein Ostermarsch statt. Obwohl die Organisatoren den Marsch lieber als Friedensweg bezeichnen, denn Marsch klinge zu militärisch. Dieses Jahr ging der Friedensweg von Konstanz nach Kreuzlingen. Laut der Polizei war es ein friedlicher Anlass mit gut 800 Teilnehmenden.

Forderungen an Rüstungsfirmen

Die Organisatoren des Friedensweges forderten, dass die Rüstungsfirmen rund um den Bodensee bis 2040 in zivile Firmen umgewandelt werden sollen. Dafür wurde ein Netzwerk gegründet. Laut Arne Engeli, der seit 35 Jahren am Friedensweg am Bodensee teilnimmt, gibt es in Europa keine andere Region, wo so viele Rüstungsfirmen auf dichtem Raum produzieren würden. Um den Bodensee herum seien es 18, so Engeli. Er fordert, dass diese Rüstungsfirmen ihre Produktion bis 2040 auf zivile Güter umstellen sollen.