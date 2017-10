Was bisher geschah? Im Juni 1997, kurz vor Mittag, stürzten im Gebiet Lochezen in der Nähe von Walenstadt (SG) mehrere hundert Kubikmeter Fels in den Walensee. Der Felssturz hatte sich bereits einen Tag vorher angekündigt, als Mitarbeiter der Steinbruchfirma ungewöhnliche Risse im Fels feststellten. Die Arbeiten wurden sofort eingestellt und eine Überwachung des Gebietes durch Geologen veranlasst. Verletzt wurde damals niemand.

Wie sieht die Situation heute aus? Die Seepolizei stellte eine Zunahme von Steinschlägen im gleichen Gebiet fest und informierte die Gemeinde. Die Ursache ist nicht klar. Es könnten Tiere sein oder Wanderer, die die kleinen Steinschläge in den See verursachen. Es könnte aber auch sein, dass der Fels locker ist und selbst abbricht.

Was macht die Gemeinde? Die Gemeinde will den Ursachen nun nachgehen und Anfang November eine Begehung machen. Sollte es nötig sein, wird sie danach ein geologisches Gutachten in Auftrag geben.